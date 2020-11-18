Aydın’a renk katıyor

Dört mevsim üretim yapılan seralarda, yaz aylarında kadife ve zinnia türünde çiçekler, kış aylarında da godetya, menekşe, bellis prennis ve aslanağzı yetişiyor.

Üreten belediyecilik

Aydın’ın 17 ilçesindeki sorumluluk alanlarında, kendi ürettiği çiçeklerin dikimini yapan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği içinde Mutaflar Mahallesi’ndeki kadın üreticilerden de çiçek alımına devam ediyor. Bu çiçeklerle Aydın’ın dört bir yanında görsel zenginlik sunuluyor.

Üreten belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Belediye tesisleri içinde üretim sahaları oluşturarak kenti süsleyen çiçekleri kendimiz üretiyoruz. Her mevsim, evimizin bahçesini ve balkonunu süsler gibi Aydın’ı çiçeklerle donatıyoruz” dedi.