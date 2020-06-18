Aydın’da dayanışmanın gücü dertlere derman

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışma ve yardımlaşmayı büyütmek için başlattığı “Askıda Su Faturası” uygulaması binlerce vatandaşa ulaştı. Sosyal Hizmet Ağı’nca tespit edilen abonelerin faturaları sistem, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturdu. Yaklaşık bir buçuk aylık sürede 6 bin 214 abonenin su faturası ödendi.



‘Birlikte güçlüyüz’



“Dayanışma bizleri bir arada tutan önemli bir güçtür” diyen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Bu gücün ne kadar kuvvetli olduğu bir kez daha gösterildi. Aydın’da kendini yalnız hisseden hiç kimse bırakmamak için yıllardır verdiğimiz gayrete bu kampanyayla da anlamlı bir katkı sunduk. Askıda Su Faturası kampanyasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



Cuma sona eriyor



eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura linki üzerinden yapılan imecede, “Fatura Bırak” ve “Fatura Al” şeklinde iki seçenek yer alıyor. Sisteme kayıtlı olmayan ve fatura bırakmak isteyenler 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir. Uygulama cuma günü son buluyor.