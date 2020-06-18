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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da dayanışmanın gücü dertlere derman
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    18.06.2020 - 00:01 |

    Aydın’da dayanışmanın gücü dertlere derman

    Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Askıda Su Faturası’ kampanyası, vatandaşın desteğiyle ailelerin yüzünü güldürdü. 1.5 ay içinde 6 bin 214 aboneye yardım eli uzatıldı

    Aydın’da dayanışmanın gücü dertlere derman

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışma ve yardımlaşmayı büyütmek için başlattığı “Askıda Su Faturası” uygulaması binlerce vatandaşa ulaştı. Sosyal Hizmet Ağı’nca tespit edilen abonelerin faturaları sistem, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturdu. Yaklaşık bir buçuk aylık sürede 6 bin 214 abonenin su faturası ödendi.


    ‘Birlikte güçlüyüz’

    “Dayanışma bizleri bir arada tutan önemli bir güçtür” diyen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Bu gücün ne kadar kuvvetli olduğu bir kez daha gösterildi. Aydın’da kendini yalnız hisseden hiç kimse bırakmamak için yıllardır verdiğimiz gayrete bu kampanyayla da anlamlı bir katkı sunduk. Askıda Su Faturası kampanyasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

    Cuma sona eriyor

    eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura linki üzerinden yapılan imecede, “Fatura Bırak” ve “Fatura Al” şeklinde iki seçenek yer alıyor. Sisteme kayıtlı olmayan ve fatura bırakmak isteyenler 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir. Uygulama cuma günü son buluyor.

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