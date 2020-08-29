Aydın’da düğünlere korona düzenlemesi

Geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına karar verildi. Düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) etkinlik sonuna kadar gözlemci olarak bulunması oybirliğiyle kabul edildi. Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı aldı. l AA