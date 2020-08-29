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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da düğünlere korona düzenlemesi
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    29.08.2020 - 00:05 |

    Aydın’da düğünlere korona düzenlemesi

    Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi, yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda düğünlerde gelin ve damadın dışında kimsenin oynamasına izin verilmeyeceği bildirildi.

    Aydın’da düğünlere korona düzenlemesi

    Geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına karar verildi. Düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) etkinlik sonuna kadar gözlemci olarak bulunması oybirliğiyle kabul edildi. Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı aldı. l AA

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