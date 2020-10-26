85,90BİST1.191-0.64EURO9.44-0.08USD7.960.02ALTIN487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aydın’da orman yetiştirme tatbikatı
    ABONE OL
    26.10.2020 - 00:01 |

    Aydın’da orman yetiştirme tatbikatı

    Aydın’da orman yetiştirme tatbikatı

    Aydın’da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silvikültür (Orman yetiştirme) tatbikatı yapıldı. Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik tatbikat, Karacasu ilçesinde, çam ormanları içerisinde gerçekleştirildi. Doğal gençleştirme, suni gençleştirme, gençlik bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, kızılçam ve fıstıkçamında budama konularında eğitim de verildi.

    Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner ve Silvikültür Şube Müdürü Recai Şenel de, tatbikatı yerinde takip etti. -BAHATTİN ALBAYRAK DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK 2020 burs ve yurt başvurular başladı mı? Son durum nedir?

    KYK 2020 burs ve yurt başvurular başladı mı? Son durum nedir?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    El frenini çekmeyi unuttu! Sonrası korkunç...

    El frenini çekmeyi unuttu! Sonrası korkunç...

    Sıradaki Haber