Aydın’da orman yetiştirme tatbikatı

Aydın’da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silvikültür (Orman yetiştirme) tatbikatı yapıldı. Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik tatbikat, Karacasu ilçesinde, çam ormanları içerisinde gerçekleştirildi. Doğal gençleştirme, suni gençleştirme, gençlik bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, kızılçam ve fıstıkçamında budama konularında eğitim de verildi.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner ve Silvikültür Şube Müdürü Recai Şenel de, tatbikatı yerinde takip etti. -BAHATTİN ALBAYRAK DHA