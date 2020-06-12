Aydın’da spora engel yok

Vatandaşlar profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Sosyal mesafe gözetilerek yapılan spora katılan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Nazilli’de 23 Nisan Parkı’nda, Didim’de İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nda, Kuşadası’nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda, Söke’de Atatürk Parkı’nda yapılıyor. Sabah sporu, belirlenen çemberlerin içerisinde, Büyükşehir Belediyesi spor eğitmenleri eşliğinde saat 8 ile 10 arasında gerçekleştiriliyor.