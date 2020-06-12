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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da spora engel yok
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    12.06.2020 - 07:00 |

    Aydın’da spora engel yok

    Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sabah sporuna her geçen gün ilgi arttı.

    Aydın’da spora engel yok

    Vatandaşlar profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Sosyal mesafe gözetilerek yapılan spora katılan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Nazilli’de 23 Nisan Parkı’nda, Didim’de İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nda, Kuşadası’nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda, Söke’de Atatürk Parkı’nda yapılıyor. Sabah sporu, belirlenen çemberlerin içerisinde, Büyükşehir Belediyesi spor eğitmenleri eşliğinde saat 8 ile 10 arasında gerçekleştiriliyor.

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