01.10.2020 - 00:00 |
Aydın’ın Sultanları Kartal’a bileniyor
Misli.com Sultanlar Ligi’nde deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt’u tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk dış saha galibiyetini almanın sevincini yaşıyor.
Daha önce deplasmanda çıktığı iki sınavında Vakıfbank’a 3-0, Kuzeyboru’ya 3-1 boyun eğen Aydın temsilcisi, bu kez gülen taraf olmayı başardı. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan mavi beyazlılar, cumartesi günü evinde galibiyeti bulunmayan Beşiktaş’ı yenerek iç sahada 4’te 4 yapmayı hedefliyor.