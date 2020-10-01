Aydın’ın Sultanları Kartal’a bileniyor

Daha önce deplasmanda çıktığı iki sınavında Vakıfbank’a 3-0, Kuzeyboru’ya 3-1 boyun eğen Aydın temsilcisi, bu kez gülen taraf olmayı başardı. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan mavi beyazlılar, cumartesi günü evinde galibiyeti bulunmayan Beşiktaş’ı yenerek iç sahada 4’te 4 yapmayı hedefliyor.