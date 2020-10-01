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    HaberlerEge Haberleri Aydın’ın Sultanları Kartal’a bileniyor
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    01.10.2020 - 00:00 |

    Aydın’ın Sultanları Kartal’a bileniyor

    Misli.com Sultanlar Ligi’nde deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt’u tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk dış saha galibiyetini almanın sevincini yaşıyor.

    Daha önce deplasmanda çıktığı iki sınavında Vakıfbank’a 3-0, Kuzeyboru’ya 3-1 boyun eğen Aydın temsilcisi, bu kez gülen taraf olmayı başardı. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan mavi beyazlılar, cumartesi günü evinde galibiyeti bulunmayan Beşiktaş’ı yenerek iç sahada 4’te 4 yapmayı hedefliyor.

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