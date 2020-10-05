Aydın’ın Sultanları Kartal’ı avladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi’ndeki yedinci maçında Beşiktaş’ı 3-0’lık skorla rahat geçti. Aydın’ın sultanları, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki maçta ilk seti 25-15 önde tamamladı. İkinci seti de 25-13’lük skorla geçen Aydın ekibi, başa baş giden üçüncü seti de 25-17 kazanıp, maçı rahat aldı. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Aydın’ın sultanları, bu galibiyetle ligdeki beşinci galibiyetini almış oldu. Maç sonrası oyuncuları tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üst sıraları hedefleyen Aydın’ın sultanlarının ligde ortaya koyduğu performanstan mutlu olduklarını söyledi, “Onlarla gurur duyuyorum. Her geçen gün daha çok üstüne koyarak zirveye yükseliyorlar. Sezon sonunu, beklentilerin üstünde tamamlamak istiyoruz” dedi.