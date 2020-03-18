Aydınlı Serkan Şengil atletizmde marka oldu

2018 yılında kazandığı toplam 6 madalya ile Aydın’ı en iyi şekilde temsil eden Şengil, 2019 yılını toplam 6 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye rekoru ile bitirmişti. 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Salon Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden Şengil 60 metre 8,22, 200 metre 27,17, uzun atlama 5,07, üç adım atlama 9,76 ve 4x200 bayrak yarışı 1,52.31 ile 4 branşta Türkiye Şampiyonluğu ile 1 branşta Türkiye Takım Şampiyonluğunu elde ederek 2020 sezonunu başarıyla açtı.