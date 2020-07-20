‘Aydınlı üreticiyi mağdur etmeyiz’

Yüzde 35 düşen fiyatlardan dolayı mağdur olan Koçarlı’daki bamya üreticisine yardım eli uzatan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kalan ürünlerin hepsini alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak.

Daha önceki yıllarda çiftçinin; portakal, patates, erik, nar ve çilek gibi tarlada kalan ürünlerini satın alıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kez de bamya üreticisine destek oldu.

Her zaman Aydınlı üreticinin yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Özlem Çerçioğlu, “Öncelikle hızlıca çözüm üretip bamya üreticimizin elindeki ürünü satın alacağız. Üreticilerimizle de konuştuk, hemen bir kooperatifi kurulması için çalışmalara başladık. Aydın’da sosyal belediyeciliği sonuna kadar uygulayacağız. Üreticimiz yeter ki üretsin. Aydınlı hiçbir üreticimizi mağdur etmeyiz. Pandemi sürecinde yerel üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük” diye konuştu.

‘Başka destek olan yok’

Girdi fiyatlarının düşmemesine rağmen ürün fiyatları sürekli olarak düşen bamya üreticisi, kendilerine Başkan Çerçioğlu’ndan başka hiçbir kurumun destek vermediğinin belirtti. Bamyanın günlük olarak toplanması gerektiğinin ve toplanmadığı takdirde ürünün çöpe gittiğinin altını çizen üreticiler, onlarca mahallede binlerce vatandaşın bamyadan ekmek kazandığını söyledi. Üreticiler, düşen fiyatlar sebebiyle çalışanların ücretlerini ödemede zorlandıklarını dile getirdi.