Aydınlık nesiller Çamlaraltı’nda

İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Özel Çamlaraltı Koleji’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı. Çağdaş ve Atatürkçü kuşaklara kaynaklık ettiklerini ifade eden Genel Müdür Gülçağ Gençer; üreten, merak eden, topluma, insanlığa yaratıcı çözümler bulabilen nesiller yetiştirdiklerini dile getirdi. Gençer, salgın sürecinde uzaktan eğitim sistemiyle kesintisiz eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.