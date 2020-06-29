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    HaberlerEge Haberleri Aydınlık nesiller Çamlaraltı’nda
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    29.06.2020 - 00:02 |

    Aydınlık nesiller Çamlaraltı’nda

    Aydınlık nesiller Çamlaraltı’nda

    İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Özel Çamlaraltı Koleji’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı. Çağdaş ve Atatürkçü kuşaklara kaynaklık ettiklerini ifade eden Genel Müdür Gülçağ Gençer; üreten, merak eden, topluma, insanlığa yaratıcı çözümler bulabilen nesiller yetiştirdiklerini dile getirdi. Gençer, salgın sürecinde uzaktan eğitim sistemiyle kesintisiz eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

    İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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