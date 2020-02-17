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    HaberlerEge Haberleri Ayhan Işık’a ödül yağmuru!
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    17.02.2020 - 00:03 |

    Ayhan Işık’a ödül yağmuru!

    Konak’ta merhum oyuncu Ayhan Işık’ın doğduğu eski Rum evinin restore edilmesiyle kurulan Ayhan Işık Oyunculuk Okulu’nun ödüle doymuyor.

    Ayhan Işık’a ödül yağmuru!

    Amerika’dan 5 ödül ile dönen filmin yönetmeni, yapımcısı ve aynı zamanda okulun kurucularından olan Berkay Berkman, “Üretimlerimizi devam ettirip daha çok başarılar elde edeceğiz” dedi.

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