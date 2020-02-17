17.02.2020 - 00:03 |
Ayhan Işık’a ödül yağmuru!
Konak’ta merhum oyuncu Ayhan Işık’ın doğduğu eski Rum evinin restore edilmesiyle kurulan Ayhan Işık Oyunculuk Okulu’nun ödüle doymuyor.
Amerika’dan 5 ödül ile dönen filmin yönetmeni, yapımcısı ve aynı zamanda okulun kurucularından olan Berkay Berkman, “Üretimlerimizi devam ettirip daha çok başarılar elde edeceğiz” dedi.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.