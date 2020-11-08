85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ayşe Nine’nin aklı ve kalbi İzmir’de
    ABONE OL
    08.11.2020 - 00:29 |

    Ayşe Nine’nin aklı ve kalbi İzmir’de

    2017’de Ege Denizi’nde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin etkilediği Bodrum’da, yalnız yaşadığı evi yıkıldıktan hemen sonra enkazdan civcivlerini kurtarmak için çabalayan 90 yaşındaki Ayşe Küçükköse, İzmir depreminde yaralananlara ve hayatını kaybedenlere sürekli dua ediyor.

    Ayşe Nine’nin aklı ve kalbi İzmir’de

    Geçen hafta Seferihisar açıklarında olan ve Bodrum’da da hissedilen depremi sıkıntısız atlatsa da İzmir’de çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyunca sevinemediğini belirten Küçükköse, şöyle konuştu:

    “Çocukların enkaz altında kalması beni çok etkiledi. Enkazdan çıkartılan çocuklara çok sevindim. Allah onlara sağlık ve uzun ömürler versin. Kaç saat enkaz altında aç susuz kaldılar. Hep onları düşünüyorum. Evleri sağlam yapsınlar, böyle şeyler bir daha yaşanmasın.” l AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    17 gün sonra acı haber: Tek suçu balkona çıkması!

    17 gün sonra acı haber: Tek suçu balkona çıkması!

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    Son dakika: Ankara'da feci kaza! Kış için hazırlamışlardı...

    Son dakika: Ankara'da feci kaza! Kış için hazırlamışlardı...

    Sıradaki Haber