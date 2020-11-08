Ayşe Nine’nin aklı ve kalbi İzmir’de

Geçen hafta Seferihisar açıklarında olan ve Bodrum’da da hissedilen depremi sıkıntısız atlatsa da İzmir’de çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyunca sevinemediğini belirten Küçükköse, şöyle konuştu:



“Çocukların enkaz altında kalması beni çok etkiledi. Enkazdan çıkartılan çocuklara çok sevindim. Allah onlara sağlık ve uzun ömürler versin. Kaç saat enkaz altında aç susuz kaldılar. Hep onları düşünüyorum. Evleri sağlam yapsınlar, böyle şeyler bir daha yaşanmasın.” l AA