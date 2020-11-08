08.11.2020 - 00:29 |
Ayşe Nine’nin aklı ve kalbi İzmir’de
2017’de Ege Denizi’nde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin etkilediği Bodrum’da, yalnız yaşadığı evi yıkıldıktan hemen sonra enkazdan civcivlerini kurtarmak için çabalayan 90 yaşındaki Ayşe Küçükköse, İzmir depreminde yaralananlara ve hayatını kaybedenlere sürekli dua ediyor.
Geçen hafta Seferihisar açıklarında olan ve Bodrum’da da hissedilen depremi sıkıntısız atlatsa da İzmir’de çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyunca sevinemediğini belirten Küçükköse, şöyle konuştu:
“Çocukların enkaz altında kalması beni çok etkiledi. Enkazdan çıkartılan çocuklara çok sevindim. Allah onlara sağlık ve uzun ömürler versin. Kaç saat enkaz altında aç susuz kaldılar. Hep onları düşünüyorum. Evleri sağlam yapsınlar, böyle şeyler bir daha yaşanmasın.” l AA