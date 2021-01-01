Ayvalık Belediyesi’nin zeytinyağı raflarda

Yıllarca şahıslara kiralanan Ayvalık Belediyesi mülkiyetindeki zeytin ağaçlarından elde edilen yağ, S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Talatpaşa Caddesi’ndeki sebze ve meyve halinde yer alan mağazasında satılmaya başlandı. 4 bin 500 zeytin ağacından bu yıl beş ton zeytinyağı elde edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta üretiliyor. Bundan böyle belediyemize ait ağaçlarımızdan hasat yapılıp elde edilen zeytinyağları kooperatifimizde değerlendirilecek. Titizlikle toplanan zeytinler Tariş tesislerinde sıkılarak hijyenik koşullarda dolum gerçekleştirildi. Fiyatı da uygun koşullarda belirlendi. Çok yakında hizmete girecek internet sitesinden de online satış başlayacak” dedi.