Ayvalık, hikâyesini dünyaya anlatacak

Rum asıllı bir işadamı tarafından 1800’lerin sonunda Ayvalık’tan demiryolunun geçeceği varsayımı ile otel olarak yaptırılan ve bir dönem hastane olarak kullanılan tarihi vergi dairesi binası, restorasyon işlemlerinin ardından Ayvalık Belediyesi olarak hizmet verecek.



11 ayrı yerdeki birimlerin çoğunun tek adreste toplanacağını belirten Başkan Mesut Ergin “Bina, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize tahsis edildi. Herkes yeni bir bina yapmaktan yanaydı, ama ben belediyenin bir hikâyesi olmasından yanaydım. Belki yüzde 50’si sığacak ama olsun, o hikâyeyi yazmak önemli. Kuruluşu yüz yıllara dayanan belediyemize çok yakışacak“ dedi.



Projeler hazır



Ayvalık’taki her yapının bir hikâyesi olduğunu dile getiren Ergin, “Bu hikâyeleri de pazarlayıp satmak lazım. Turizm, Ayvalık için ilk sırada yer alıyor. Zeytin de bizim için aynı derecede önemli, zaten turizmle iç içe geçtiğini düşünüyorum. Ayvalık’ın kendine has değerlerini bütün olarak görmeliyiz. Örneğin; zeytinyağını üretirsiniz 15 liradır, markalaştırıp butik olarak satarsanız belki 50 lira olur. Peki kime satacaksınız? Gelen turiste satacaksınız” dedi.



Normalleşmeyle birlikte açılan turizm sezonunda önceliğin sıfır sorun olduğunu ifade eden Ergin, şöyle devam etti: “Esnaf çok zorluk çekti. Kafasında, ‘Bu yaz nasıl geçecek, ödemeleri nasıl yapacağız?’ soruları var. Herkesin ödemelerini yapabilmesini istiyoruz. Önceliğimiz, kısa vadede sezonu kazasız atlatmak. Orta ve uzun vadede ise Ayvalık’ın kendine has özelliklerini daha da ön plana çıkarmak için çalışacağız.”



‘Asılsız haberler’



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, son günlerde Ayvalık’ta koronavirüs vakalarının artığı konusunda sosyal medya çıkan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayvalık’ta sürecin sıfır vaka ile geçtiğini belirten Ergin, “Olumsuz yayınlar halkın psikolojisini bozduğu gibi olağan hayat akışını da sekteye uğratıyor. Kovid-19’dan korunmanın yolu gerçek olmayan sayıları paylaşmak yerine sık sık uymamız gereken tedbir kurallarını paylaşmaktır. Herkesin sosyal mesafeye maske takmaya özen göstermesi tüm bu gerçek dışı haberlerden daha önemli” diye konuştu.