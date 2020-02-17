“Ayvalık’ımızı koruyacağız”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Anıtlar Kurulu’yla birlikte kentte incelemelerde bulundu. Heyet önce Alibey (Cunda) Adası sahiline ardından Başkan Ergin’in girişimleriyle kısa süre önce belediyeye tahsis edilen Ayvalık eski Vergi Dairesi binasına gitti. Şehir merkezindeki incelemelerin ardından Aya Triada’ya (eski tütün deposu) geçti. Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil, Cunda ve Ayvalık’a gerekli önemi verdiklerini, burayı korumak istediklerini belirtti. Her zaman Ayvalık’ı koruyarak büyütmek istediklerinin altını çizdiklerini vurgulayan Ergin de, “Yapabildiğimiz ölçüde eski binalarımızı, mimarimizi koruyarak restore edebilirsek Ayvalık’a değer katmış oluruz. Kentimizi korumak için gereken ne varsa yapmaya hazırız” dedi.