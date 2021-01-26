Ayvalıklı kızlar doludizgin

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş, hedeflerinin Ayvalık kızlarına voleybolu sevdirmek olduğunu söyledi. Ayvalıkgücü BLD Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan, “Voleybolcu kızlarımız antrenörleri Sedat Oğuz ile sekiz yaşlarından beri birlikte çalışıyorlar. Küçükler altyapıda başlayan voleybol serüvenleri, yıldız olmadan profesyonel takıma geçmeleriyle taçlandı. Ligde ablalarıyla mücadele ediyorlar” dedi.