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    26.01.2021 - 00:01 |

    Ayvalıklı kızlar doludizgin

    Ayvalık’ta ortaokul yıllarında altyapı küçüklerde voleybol oynamaya başlayan, yıldız olmadan profesyonel takım kadrosunu oluşturan Ayvalıklı kızlar, Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi’nde deplasmanda aldıkları galibiyetlerle takımların korkulu rüyası oldu.

    Ayvalıklı kızlar doludizgin

    Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş, hedeflerinin Ayvalık kızlarına voleybolu sevdirmek olduğunu söyledi. Ayvalıkgücü BLD Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan, “Voleybolcu kızlarımız antrenörleri Sedat Oğuz ile sekiz yaşlarından beri birlikte çalışıyorlar. Küçükler altyapıda başlayan voleybol serüvenleri, yıldız olmadan profesyonel takıma geçmeleriyle taçlandı. Ligde ablalarıyla mücadele ediyorlar” dedi.

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