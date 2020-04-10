Ayvalıklılar seferber

Dikilen maskeler öncelikle sağlık çalışanlarına sonra da belediye çalışanlarına, pazaryerlerine ve halka dağıtılacak. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Havva Taylan, tüm gönüllülere teşekkür etti. Taylan, “Hepimiz bu zor günleri birlikte dayanışma ile atlatmaya çalışıyoruz” dedi. Başkan Mesut Ergin de, “Kritik bir dönemden geçiyoruz. Maske sorunu vardı, malzemeyi temin ettik hızlı üretmek gerekliydi. AYKEP, Ayvalık Kent Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği bu konuda destek oldu. Şimdi de destek çığ gibi büyüyor” diye konuştu. Hijyenin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Dikim işlerinden sonra ara sanayi tipi press ütülerde 90-100 derecede buharla sterilize ediliyor. Ütülendikten sonra vakumlanma yapıyoruz. Ürün yapım şeklinide, kumaşıda, ara elemanlarıda hijyen uygunluğuna göre seçtik” şeklinde konuştu.