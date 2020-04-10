BİST95.8342,80EURO7,320,40USD6,66-0,10ALTIN361,030,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ayvalıklılar seferber
    ABONE OL
    10.04.2020 - 00:03 |

    Ayvalıklılar seferber

    Ayvalık Belediyesi hijyene ve standartlara uygun maske kumaşının temininden sonra, gönüllü kadınlar, sivil toplum örgütleriyle organize olarak dikim işine başladı.

    Ayvalıklılar seferber

    Dikilen maskeler öncelikle sağlık çalışanlarına sonra da belediye çalışanlarına, pazaryerlerine ve halka dağıtılacak. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Havva Taylan, tüm gönüllülere teşekkür etti. Taylan, “Hepimiz bu zor günleri birlikte dayanışma ile atlatmaya çalışıyoruz” dedi. Başkan Mesut Ergin de, “Kritik bir dönemden geçiyoruz. Maske sorunu vardı, malzemeyi temin ettik hızlı üretmek gerekliydi. AYKEP, Ayvalık Kent Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği bu konuda destek oldu. Şimdi de destek çığ gibi büyüyor” diye konuştu. Hijyenin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Dikim işlerinden sonra ara sanayi tipi press ütülerde 90-100 derecede buharla sterilize ediliyor. Ütülendikten sonra vakumlanma yapıyoruz. Ürün yapım şeklinide, kumaşıda, ara elemanlarıda hijyen uygunluğuna göre seçtik” şeklinde konuştu.

    Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

    Son dakika | Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber