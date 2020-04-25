25.04.2020 - 00:03 |
Ayvalık’ta çocukları en çok mutlu eden hediye bayrak
Ayvalık Belediyesi, 23 Nisan’a üç gün kala okullardan da yardım alıp öğrenciler tarafından okunmuş yüzlerce şiiri topladı.
23 Nisan marşlarının içine montajlayıp megafonlardan dinletti. Ayrıca 3 bine yakın bayrağı evlere, mahallelere ve köylere, marşlar çalan araçlar eşliğinde dağıttı. Bayrak dağıtımında çocukların tepkilerinden çok etkilendiğini belirten Başkan Mesut Ergin, “Çocuklarımızı bayraktan çok etkileyen başka bir hediye yok, marşlardan çok coşturan başka müzik yok. Milletini bayrağını seven çocuklarımız var” dedi.
Öte yandan video konferansla öğrencilerle buluşup sohbet eden Ergin, “Öönümüzdeki yıllarda bu bayram hak ettiği en büyük coşku ile kutlanacaktır” diye konuştu.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.