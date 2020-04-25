Ayvalık’ta çocukları en çok mutlu eden hediye bayrak

23 Nisan marşlarının içine montajlayıp megafonlardan dinletti. Ayrıca 3 bine yakın bayrağı evlere, mahallelere ve köylere, marşlar çalan araçlar eşliğinde dağıttı. Bayrak dağıtımında çocukların tepkilerinden çok etkilendiğini belirten Başkan Mesut Ergin, “Çocuklarımızı bayraktan çok etkileyen başka bir hediye yok, marşlardan çok coşturan başka müzik yok. Milletini bayrağını seven çocuklarımız var” dedi.

Öte yandan video konferansla öğrencilerle buluşup sohbet eden Ergin, “Öönümüzdeki yıllarda bu bayram hak ettiği en büyük coşku ile kutlanacaktır” diye konuştu.