Ayvalık’ta mobil ödeme başladı

Ayvalık Belediyesi dijital hizmetlerine bir yenisini daha ekledi, vergi ödemelerinde kapıdan tahsilat dönemi başlattı. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar, 444 10 66 numaralı telefondan, evden tahsilat hizmetini talep edebilecek. Mobil araçla da tahsilat hizmeti yapılıyor.

Ayvalıklıların; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödeyebilmeleri için talep gelmesi durumunda adrese gidilerek, nakit ya da kredi kartı ile tahsilat yapılacak. Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Uygulamaya yeni başladık ve ilgi gördü” dedi.