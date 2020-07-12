Azmine kurban

Örneği Bakan Koca

Görüntülerde, özveriyle çalışan küçük çocuğun ileride doktor, sonra profesör ve ardından Sağlık Bakanı olmak istediğini söylemesi ve ardından, “Okurken de çalışırken mücadelemi yaparım” demesi, sosyal medyada beğeni topladı. Abdulkadir Aldeniz, “Yazın babama destek olmak için çalışıyoruz. Okuldan sonra çalışıyoruz, yoksulluk bizim kaderimiz olmasın diye çalışıyoruz. Vatana millete faydalı olmak için doktor olmayı seçtim. Ondan sonra da Sağlık Bakanı olacağım. 8 kişilik bir aileyiz. Ablam üniversite okuyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum. O nerede biz oradayız” dedi. Aldeniz, bir gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla bir araya gelmek istediğini kaydetti.