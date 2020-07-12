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    HaberlerEge Haberleri Azmine kurban
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    12.07.2020 - 00:02 |

    Azmine kurban

    ŞANLIURFALI, 4’ü kız 7 çocuk babası mevsimlik tarım işçisi Halit Aldeniz (45), ortaokul 6’ncı sınıf öğrencisi oğlu Abdulkadir Aldeniz ile birlikte Denizli’deki bir haşhaş tarlasında çalışırken, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

    Azmine kurban

    Örneği Bakan Koca

    Görüntülerde, özveriyle çalışan küçük çocuğun ileride doktor, sonra profesör ve ardından Sağlık Bakanı olmak istediğini söylemesi ve ardından, “Okurken de çalışırken mücadelemi yaparım” demesi, sosyal medyada beğeni topladı. Abdulkadir Aldeniz, “Yazın babama destek olmak için çalışıyoruz. Okuldan sonra çalışıyoruz, yoksulluk bizim kaderimiz olmasın diye çalışıyoruz. Vatana millete faydalı olmak için doktor olmayı seçtim. Ondan sonra da Sağlık Bakanı olacağım. 8 kişilik bir aileyiz. Ablam üniversite okuyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum. O nerede biz oradayız” dedi. Aldeniz, bir gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla bir araya gelmek istediğini kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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