Azrail’e çelme taktı 41’inci yaşına girdi

20’den fazla beyin anjiyosu yapılan, sayısız epilepsi nöbeti geçiren ve her seferinde ölümden dönen Taş’a, ailesi 41’inci doğum gününde, sürpriz parti yaptı. Anne Ümmühan Taş, baba Recep Taş, çocukluk arkadaşı Yusuf Solak (45) ve Ali Yağcı’nın (48), hazırladığı sürpriz doğum günü partisini görünce şaşıran Taş, “21 yıldan beri sürekli hastanelerde tedaviyle uğraşıyorum. Her gittiğim hastanede doktorlar bana ölümden bahsederken, bugün 41 yaşıma girdim. Şu an yürüyebiliyorum ve her işimi yapabiliyorum” dedi. Baba Taş da, “21 yıldan beri oğlumun hastalığıyla mücadele ettik. Çok zor günler geçirdik. Bugün 41 yaşına girmesini kutladık. Çok mutluyuz” diye konuştu. Taş’ın arkadaşı Yusuf Solak ise, “Bir daha beyin kanaması geçirmemesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

l BURHAN CEYHAN DHA