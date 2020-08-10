BİST1.0612.52EURO8.51-0.22USD7.26-0.40ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Azrail’e çelme taktı 41’inci yaşına girdi
    ABONE OL
    10.08.2020 - 00:06 |

    Azrail’e çelme taktı 41’inci yaşına girdi

    Aydın Söke’de yaşayan Ferkan Taş (41), 21 yılda, 13 kez beyin kanamasıyla 6 kez felç geçirdi.

    Azrail’e çelme taktı 41’inci yaşına girdi

    20’den fazla beyin anjiyosu yapılan, sayısız epilepsi nöbeti geçiren ve her seferinde ölümden dönen Taş’a, ailesi 41’inci doğum gününde, sürpriz parti yaptı. Anne Ümmühan Taş, baba Recep Taş, çocukluk arkadaşı Yusuf Solak (45) ve Ali Yağcı’nın (48), hazırladığı sürpriz doğum günü partisini görünce şaşıran Taş, “21 yıldan beri sürekli hastanelerde tedaviyle uğraşıyorum. Her gittiğim hastanede doktorlar bana ölümden bahsederken, bugün 41 yaşıma girdim. Şu an yürüyebiliyorum ve her işimi yapabiliyorum” dedi. Baba Taş da, “21 yıldan beri oğlumun hastalığıyla mücadele ettik. Çok zor günler geçirdik. Bugün 41 yaşına girmesini kutladık. Çok mutluyuz” diye konuştu. Taş’ın arkadaşı Yusuf Solak ise, “Bir daha beyin kanaması geçirmemesini diliyoruz” şeklinde konuştu.
    l BURHAN CEYHAN DHA

     

    Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Sıradaki Haber