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    26.10.2020 - 00:02 |

    Babama canım feda

    ADANA’da anestezi ihtisası yapan Azerbaycanlı doktor Tural Muradlı (28), siroz nedeniyle karaciğer nakli gereken babası Hüseyn Muradlı’ya (59) donör oldu.

    Babama canım feda

    Muradlı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan babası Hüseyn Muradlı’nın karaciğer nakli olması gerekince İzmir’deki Kent Hastanesi’ne başvurdu. 20 Ağustos günü, baba-oğul ameliyata alındı. Muradlı’dan alınan karaciğer dokusu, baba Muradlı’ya başarıyla nakledildi.

    Babasına yaklaşık 8 yıl önce siroz tanısı koyulduğunu belirten Muradlı, “Babamın yapılan son kontrolünde karaciğerinde iki tane 2’şer santimlik kitle saptandı. Babamın siroz olmasının nedeni diyabete bağlı kısaca NASH denilen karaciğer yağlanmasıydı. Bunun üzerine nakil kararı alındı. Nakilden sonra ikimiz de çok iyiyiz. Ben evlatlık görevimi yaptım. Benim yerimde babam olsa o da aynısını yapardı. Babama canım feda” dedi. İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, NASH hastalığıyla ilgili bilgi verdi, “Karaciğeri alkol dışında diyabet, insülin direnci, obezite gibi hastalıklar yağlandırıyor, tedavi edilmediğinde siroza çeviriyor. NASH karaciğer sirozu yaptığı için aynı zamanda da diğer sirozlar gibi karaciğer kanseri nedeni” diye konuştu.

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