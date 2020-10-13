‘Babamın canına kastettiler’

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın babası, 22. Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan kömür ocakları mevkinde silahla saldırıya uğradı. Babasının kolundan yaralandığını belirten Çankırı, “Babam, daha önce planlandığı açıkça görülen, uzun namlulu silahlar ile canına kast edilmek üzere yapılan saldırıda yaralandı. Bu hain ve kalleşçe yapılan saldırıdan sonra Şırnak Devlet Hastanesi’nde gerekli müdahaleler sonucu taburcu edildi. Menfur hadisenin en başından itibaren alaka gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere, vekilinden sağlık çalışanına kadar, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum” dedi.