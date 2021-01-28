Badem’e eşlik etti

Bodrum’da iki hafta önce Dağbelen’de yemek ve su bulamayacakları bir yerde ölüme terk edilen yavru köpekler, tesadüf sonucu hayvanseverler tarafından fark edilerek Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilmişti. Geçici yuvanın bulunmasının ardından, yavru köpeklerin en küçüğü Badem, Almanya’ya sahiplendirildi. Yurtdışı çıkış işlemleri tamamlanana kadar Ankara’da misafir edilecek olan Badem, Başkan Aras tarafından akşam uçağıyla Ankara’ya götürüldü.



‘Sayıları artmalı’



Ankara’da önceden planlanan birtakım ziyaretleri olan Başkan Aras, “Can dostumuzun sahiplendirilmesinden dolayı çok mutlu olduk. Yurtdışına çıkabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken işlemler vardı, bu süreçte Ankara’ya götürülmesi gerekiyordu. Ben de programlarım dolayısıyla Ankara’ya gidecekken bu sorumluluğu severek üstlenmek istedim.



Gönüllümüz İnci Hanım’a, ona geçici yuva olarak sahip çıkan Bodrum’daki ailesi Ezgi ve Pınar Hanım’a, ayrıca Almanya’da bu dostumuzun yeni yuvası olacak Duru Hanım ve ailesine teşekkür ediyorum. Bu sahiplendirmelerin artmasını diliyorum” dedi. Öte yandan, terk edilen diğer iki yavru ise diğer canlar gibi Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sahiplenilmeyi bekliyorlar.