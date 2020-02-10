Bademi, en hızlı kırmak için yarıştılar

MUĞLA’nın Datça ilçesindeki Badem Çiçeği Festivali’nde düzenlenen, En Hızlı Badem Kırma Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. 7’şerli gruplar halinde mücadele eden yarışmacılar, iki dakika içinde en fazla sayıda bademi kırmak için yarıştı. Datçalı balıkçı Enver Dönmez (25) 31 badem kırarak birinci oldu. 1000 lira para ödülünün de sahibi oldu.