Bademli’de geçmişe yolculuk

Mahallede yer alan tarihi Kılcızade Mehmet Ağa Camisi, duvar resimleri, boyalı nakışları, manzara resimleri ve büyük boyutlu ağaç tasvirleriyle dikkati çekiyor.

Bademlili olup mahallenin 14. yüzyıldan bugüne kadarki tarihini araştıran Van 100. Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Top, “Zeytinlikler bile orta çağdan kalma, ağaçlar birer tarihi abide. Bademli’nin fethi sırasında gelen 4 Horasan erinin de burada yattığı rivayet ediliyor” dedi.