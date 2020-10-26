Bafa Gölü nefes aldı

Geçimlerini Bafa Gölü’nde balıkçılık yaparak sağlayan Söke’ye bağlı Serçin Mahallesi sakinleri, gölle bağlantı sağlayan kanalın alüvyon dolmasıyla teknelerini zorlukla ilerletmeye başladı. Alüvyonlar sudaki hayatı da etkiledi. Serçin Muhtarı Mustafa Çay da, kanalın açılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden talepte bulundu. Konuyla bizzat ilgilenen Başkan Özlem Çerçioğlu, kanal bölgesinde incelemede bulundu ve çalışmalar başladı.

2 metre su derinliği oluşması amaçlanarak, hızlı ve etkin bir çalışma ile tarlaya dönmüş kanalda adeta bir yol oluşturuldu.