Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bağımlılıklarla mücadelede önleyici adımların büyük önem taşıdığını, bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bunun bir hastalık olduğunu kabul edip tedavisi için destek almak gerektiğini ifade eden Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, şöyle konuştu:



Gençlere eğitim

“Özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ülke çapında ve uluslararası alanda düzenlediğimiz yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz. Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz.”



Hayata dönüş



Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra; sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlıyor. 444 79 75 numaralı telefondan YEDAM’a ulaşabilirsiniz.