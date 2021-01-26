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    HaberlerEge Haberleri Bahçeli ev arayan İzmir’e geliyor...
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    26.01.2021 - 00:02 |

    Bahçeli ev arayan İzmir’e geliyor...

    Pandemi ve depremlerle büyükşehirlerde müstakil konuta da ilgi arttı. Sedimega İnşaat A.Ş. Başkanı Avcı, “Projelerimize İstanbul’dan da çok yoğun ilgi var” dedi

    Bahçeli ev arayan İzmir’e geliyor...

    Türkiye’nin deprem gerçeği ve Kovid-19 pandemisi, inşaat sektöründeki tüketici dinamiklerini de değiştirdi. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde bahçeli eve talep, geçen yıla oranla yüzde 30 oranında artış gösterdi.

    Sedimega İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Güney Avcı, talebin artmasıyla Mart 2020’den bu yana İstanbul’daki müstakil konut fiyatlarının da yüzde 30 oranında yükseldiğine dikkat çekti, “Bu da konut arayışındaki İstanbulluları, İzmir’e yöneltti” dedi.

    Doğa ile iç içe proje

    İzmir’de uzun yıllardır insan odaklı birçok projeye imza attıklarını belirten Avcı, “Pandemi öncesinde bahçeli konut alım süreçleri ortalama 2-3 hafta sürerken, Mart 2020’den bu yana müşterilerimizin daha hızlı karar aldığını gözlemledik. Satış ofisimize gelen misafirlerimiz, öncelikle evlerimizin bahçe kullanım detaylarını, açık alanlarda sunduğumuz imkanları kısaca ne kadar özgür ve huzurlu hissedebileceklerini soruyor.

    İzmir Kemalpaşa’da hayata geçirdiğimiz Loft Albero Country Club projemiz, insanların doğal yaşam beklentisini yüzde 100 karşılayan bir konsept olduğu için çok mutluyuz.   İstanbul’da da bahçeli ev fiyatları da son 1 yılda yaklaşık yüzde 30 arttı. Dolayısıyla projemize sadece İzmir değil İstanbul’dan da yoğun bir talep geliyor” dedi.

    Bahçeli ev arayan İzmir’e geliyor...

    Kent merkezine 15 dakika

    “Biz insanlara sadece bir ev ve kendilerine ait bir bahçe değil; 110 dönümlük bir alan içinde doğal, sakin ama sıkıcılıktan uzak aktif ve huzurlu bir yaşam sunuyoruz. Ayrıca şehre uzaklığı da 15 dakika mesafede” diyen Avcı şöyle devam etti:

    “Projemiz içinde; Loft Albero Atlı Spor Kulübü’müz, ekolojik tarım alanımız, göletimiz, seramız, resim heykel ve sanat atölyemiz, kafe ve restoranlarımız, kreşimiz, açık ve kapalı spor alanlarımız, koşu parkurumuz, çocuk parkımız, açık havuzumuz ve kapalı sıcak su havuzumuz gibi birçok imkan bir arada bulunuyor. Ayrıca akıllı ev sistemiyle dizayn edilmiş konutunuzda her güne, ekolojik tarım alanımızda yetişen ve kapınıza bırakılan sağlıklı ürünlerle başlayabilirsiniz.”

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