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    HaberlerEge Haberleri Bahçeşehir’den Almanya’ya lise
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    10.08.2020 - 00:02 |

    Bahçeşehir’den Almanya’ya lise

    ALMANYA’NIN başkenti Berlin’de sekiz yıl önce üniversite kampüsü açan Bahçeşehir Üniversitesi, şimdi de Mentora Gymnasium’un kapılarını, öğrencilere açıyor. Ülkede ilk kez yüksek akademik eğitimiyle lise eğitimini aynı çatı altında buluşturacak Mentora Gymnasium’da, hem Berlin International Üniversitesi’nin sunduğu imkanlardan yararlanılacak hem de Almanya’daki en yüksek lise diploması olan Abitur’a sahip olma fırsatı sunulacak.

    Bahçeşehir’den Almanya’ya lise

    20 kişilik sınıflar

    Lisenin, Berlin International Üniversitesi ile aynı yerleşkede faaliyet göstereceğini dile getiren BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Mentora Gymnasium, öğrencilerine Abitur diploması veren bir lisedir. 7’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar eğitim verecek. Eğitim dili Almanca olacak. Lisemizin üniversite yerleşkesinde bulunması nedeniyle öğrenciler üniversitedeki profesörlerden de dersler alacak ve beraber projeler yapacak” dedi. Yücel, ilk yılında olmasına rağmen başarılı öğrencilere burs vereceğini belirtti, “Bugün eğitim-öğretim başlayacak. Sınıflarımız, maksimum 20 öğrencinin ders göreceği şekilde tasarlandı” diye konuştu. l DHA

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