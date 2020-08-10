Bahçeşehir’den Almanya’ya lise

20 kişilik sınıflar

Lisenin, Berlin International Üniversitesi ile aynı yerleşkede faaliyet göstereceğini dile getiren BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Mentora Gymnasium, öğrencilerine Abitur diploması veren bir lisedir. 7’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar eğitim verecek. Eğitim dili Almanca olacak. Lisemizin üniversite yerleşkesinde bulunması nedeniyle öğrenciler üniversitedeki profesörlerden de dersler alacak ve beraber projeler yapacak” dedi. Yücel, ilk yılında olmasına rağmen başarılı öğrencilere burs vereceğini belirtti, “Bugün eğitim-öğretim başlayacak. Sınıflarımız, maksimum 20 öğrencinin ders göreceği şekilde tasarlandı” diye konuştu. l DHA