Bahçesini kamp alanı yaptı

Muğla’da müzisyen Alper Kaya, Kille Koyu’nda kamp yaptığı sırada karavanlarıyla seyahat eden üç Fransız çift ve bir İspanyol’la tanıştı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesire alanlarında piknik ve kamp yapmanın yasaklanması nedeniyle zor durumda kalan tatilcilere yardım etmek isteyen Kaya, ev sahibinden izin alarak yabancı misafirlerini Eldirek Mahallesi’ndeki evine davet etti.

Gecelerini Kaya’nın evinin bahçesine park ettikleri karavanlarında geçiren tatilciler, gündüz ise yoga yapıyor.

‘DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Kaya, “Bir şekilde onlarla anlaşıyorum. Sonuç olarak dünyaca bir kaosun içerisindeyiz. Dayanışmaya ihtiyacımız var” diye konuştu. İspanyol Jon Ansoleaga, “İlk günden bu yana Alper bize evimizdeymişiz gibi hissettiriyor. Gerçekten hem Türkiye’ye hem de Alper’e çok müteşekkirim. Türkler genel olarak çok yardımsever” dedi. Fransız misafir Hugo Taiel ise, “Üç farklı kültürden bireyler aynı evde yaşıyoruz. Her birimiz birbirimize bir şeyler öğretiyoruz. Aslında bu kriz, bizim için pozitif bir deneyim haline geldi” şeklinde konuştu.