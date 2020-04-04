Bahçıvan geldi!

Muğla Büyükşehir ile Bodrum belediyeleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için seyyar manav geleneğini başlattı. Sokaklar domates birer patlıcan sesleriyle yankılandı.

Muğla Büyükşehir ile Bodrum belediyeleri, geçici olarak sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü olmak üzere, semt pazarlarına gelemeyen vatandaşlar için seyyar manav geleneğini tekrar hayata geçirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge olarak Menteşe’yi belirledi. Denetimli dört manav aracı, belirlenen sokaklarda durarak vatandaşın sosyal mesafe ve topluluk oluşturulmadan alışveriş yapma olanağı sağladı. Zabıta ekip araçlarının eşlik ettiği seyyar manavlarda meyve ve sebzeler hijyen kurallarına uygun olarak poşetlendi. Başkan Osman Gürün, “Vatandaşımızın ihtiyacı olan pazar alışverişlerini yerine getirdik” dedi.

İzin belgeleri dağıtıldı

Bodrum’da da Başkan Ahmet Aras, semt pazarlarında yoğunluk oluşmasını engellemek ve sokağa çıkamayan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti, esnaftan vatandaşa ‘seyyar’ hizmet vermesini istedi. Mali Hizmetler Müdürlüğü İktisat Şefliği’ne başvuran pazarcılara, gerekli koşulları sağlaması halinde geçici seyyar sebze meyve satış kartı verilmeye başlandı. İzin belgesini alan esnaf, sokaklarda satışa çıktı.