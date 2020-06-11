Bakan Kurum’a teşekkür etti

Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 aydır yapılamayan Manisa büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında sosyal mesafeli ve önlemlere uyularak, salgın süreci sonrası ilk kez toplandı.

‘Manisa’yla ilgili müjdeler aldık’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Manisa’yı ziyaret ettiğini vurgulayan Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından projeleri hazırlanan Ulucami çevresi projesi ile Turgut Özal Mahallesi kentsel dönüşüm alanıyla ilgili müjdeleri bizzat Sayın Bakanımızdan aldık. Manisamıza gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri nedeniyle Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımızın değerli idarecilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.