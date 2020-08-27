Bakır kazteresi yeniden bulundu

EGE Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle 2000’lerin başında neslinin tükendiği sanılan endemik bitki ‘Bakır kazteresi’ (Arabis lycia) tekrar bulundu, bilim dünyasına kazandırıldı. Öğretmen Sıtkı Özkaya, Antalya-Korkuteli sınırlarında yer alan Eren Dağı’na gerçekleştirdiği doğa gezisi sırasında fotoğrafladığı pembe çiçekli, farklı görünümlü bitkiyi sosyal medya platformlarında paylaşınca bitkinin tanımlanması için akademi dünyası da harekete geçti.

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, “Zirveye kadar bir yayılışın olduğunu gördük. Zirveye yakın bitkiler üzerinde tohum ve meyveye rastladık ancak daha aşağılarda tohum ve meyveye rastlamadık” dedi. -HANDE NAYMAN DHA