BİST1.0990.63EURO8.710.00USD7.360.07ALTIN462.340.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bakır kazteresi yeniden bulundu
    ABONE OL
    27.08.2020 - 00:02 |

    Bakır kazteresi yeniden bulundu

    Bakır kazteresi yeniden bulundu

    EGE Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle 2000’lerin başında neslinin tükendiği sanılan endemik bitki ‘Bakır kazteresi’ (Arabis lycia) tekrar bulundu, bilim dünyasına kazandırıldı. Öğretmen Sıtkı Özkaya, Antalya-Korkuteli sınırlarında yer alan Eren Dağı’na gerçekleştirdiği doğa gezisi sırasında fotoğrafladığı pembe çiçekli, farklı görünümlü bitkiyi sosyal medya platformlarında paylaşınca bitkinin tanımlanması için akademi dünyası da harekete geçti.

    Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, “Zirveye kadar bir yayılışın olduğunu gördük. Zirveye yakın bitkiler üzerinde tohum ve meyveye rastladık ancak daha aşağılarda tohum ve meyveye rastlamadık” dedi. -HANDE NAYMAN DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    26 Ağustos Şans Topu sonuçları yayımlandı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    26 Ağustos Şans Topu sonuçları yayımlandı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi - Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi - Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Sıradaki Haber