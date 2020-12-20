Bakırçay halkının sağlığına katkı

Adil ticaret (FFL) felsefesiyle organik tarımda Türkiye’nin lider firmalarından olan K.F.C. Gıda, üretim yaptığı bölgelerde sosyal sorumluluk projeleriyle de katkı koyuyor. Firma, koronavirüs tedavisinde büyük önem taşıyan iki solunum cihazı ve 20 solunum kitini Menemen Devlet Hastanesi’ne bağışladı.

Değer yaratanlar

Başhekim Dr. Yalçın Yıldırım’ı makamında ziyaret eden K.F.C Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Bakırçay havzasında yaptığımız üretimle 63 ülkeye, yıllık 60 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Böylesine büyük bir katma değerin oluşmasında bölge insanının büyük katkısı var. İhracatlardan elde edilen gelirin bir kısmını tekrardan üreticilerimiz ve yerel halkın yararına kullanılmak gerektiğine inanıyoruz. Pandemi döneminde virüse yakalanan vatandaşlarımızın yoğun bakım ve öncesinde hayati tehlikelerinin atlatılmasında büyük bir rol oynayan solunum cihazı ve solunum cihazı kitlerini bağışlama kararı aldık” dedi.

Bağış törenine K.F.C. Gıda firmasını temsilen Satın Alma Müdürü Basri Karaorman, Satış Müdürü Güney Atalay ve Ziraat Mühendisleri katıldı. Ayrıca K.F.C. Gıda sözleşmeli üreticilerini temsilen, üzüm üreticileri Hakkı Sönme ve Mustafa Sucular da törende yer aldı.