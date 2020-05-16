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    HaberlerEge Haberleri Bakırçay Havzası’nda hizmet turu
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    16.05.2020 - 00:03 |

    Bakırçay Havzası’nda hizmet turu

    AK Parti ve MHP İzmir İl başkanlıklarının organizasyonuyla Bakırçay ilçelerindeki hizmetler yerinde incelendi.

    Bakırçay Havzası’nda hizmet turu

    AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’den oluşan heyetin ilk durağı Menemen oldu. AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı’nın sağlık çalışanları adına organize ettiği hatıra ormanı fidan dikim törenine katılan isimler daha sonra Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi ek hizmet biinası inşaatındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

    Tüm bölgeden hasta bakıyor

    Başhekim Uzm. Dr. Osman Himmetoğlu, konumu itibariye tüm Bakırçay Bölgesi’ne hizmet veren hastanenin daha fazla kişiye ulaşması adına, iki yıl önce vefat eden işadamı Öztüre tarafından yapıtırılan ek hizmet binasındaki inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini ve sona yaklaştıklarını belirtti.

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