Bakırçay’da değişim rüzgarı hissediliyor

Gönül seferberliği kapsamındaki ziyaretlerinde ilçe ilçe dolaşıp parti teşkilatları, STK temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Kınık, Bergama ve Dikili’deki yatırımlarla ilgili yerinde bilgi aldı.

Cumhur İttifakı olarak önemli adımlar attıklarını söyleyen Sürekli, “Biz bir iş yaparken kayırmıyor, ayırmıyor, ötekileştirmiyoruz. AK Parti’nin farkı budur” diye konuştu. Kınık ve Bergama’daki yatırımların hızla sürdüğünü ifade eden Sürekli, şöyle konuştu:

Kınık’ın kendisi ve bütçesi küçük ama Başkan Sayın Sadık Doğruer’in hizmet anlayışı ve adımları büyük. Bakanlık ziyaretlerimizden müjdelerle döndük. Gençlik ve Spor Bakanlığı halı saha ve Kınık Gençlik Merkezi; Çevre Şehircilik Bakanlığı da belediye ekipmanları hibe ve Güneş Enerji Sanrtali başvurumuza olumlu yanıt verdi. TOKİ 2’inci etap talebimiz de karşılık buldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da ilçedeki tüm paydaşlarla birlik ve dayanışma içinde çalışıyor. Selinus Antik Kanal Restorasyonu ve Millet Bahçesi gibi iki büyük proje hızla devam ediyor. TOKİ’nin ve 500 kişi kapasiteli yurdumuzun temeli atıldı. Bergama’da doğalgaz çalışmaları da 2021’de tamamlanacak”

Dikili’yi unutmadık

Dikili’de de önemli adımlar attıklarını sözlerine ekleyen Sürekli, “Devlet Hastanesi ile Balıkçı Barınağı ihaleleri yapıldı. Beklenenin 4 katı talep alan Tarım İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi de istihdam sağlayacak. AK Belediyeciliğin Bakırçay’da yarattığı rüzgârla, ilk seçimde Dikili, Foça ve Menemen ilçelerinin de bizi tercih edeceğine inanıyorum” dedi.

Bergama’nın tarihi, sanılandan eskiye dayanıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Bergama’nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı. Pergamon Aşağı Şehir kazılarında, klasik dönem öncesine ait parfüm şişesi, elbise iğnesi gibi M.Ö. 6-7’nci yüzyıla tarihlenen eserler bulundu. Yeni ortaya çıkan eserlerle Aşağı Şehir’in tarihi, Helenistik Dönem’den Arkaik Dönem’e geriledi. Arkeolojide katmanlarının dönem karşılığının çok önemli olduğunu belirten Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, “Bulunan eserler kayda alındıktan sonra Bergama Müzesi’nde sergileniyor” dedi. - AA