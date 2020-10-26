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    26.10.2020 - 00:01 | | Milliyet

    Bal Kes ilki başardı

    TFF 1. Lig’de Ankaraspor’a konuk olan Balıkesirspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlılar bu zaferle hem sezonun ilk deplasman galibiyetini hem de tarihinde ilk kez Ankaraspor karşısında 3 puan aldı

    Bal Kes ilki başardı

    TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta evinde Boluspor’la golsüz berabere kalan Balıkesirspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Ankaraspor’u 2-1 yenip derin bir nefes aldı. Mücadelenin 19. dakikasında Cumali Bişi ile öne geçen Ege temsilcisi, 25. dakikada ev sahibi ekibin golüne engel olamadı. İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci devresinde Bal Kes oyuna hızlı başladı. 48. dakikada İsmail Yüksek ile skoru 2-1’e taşıyan Balıkesirspor, mücadele sonuna kadar skoru korumasını bildi. Kırmızı beyazlılar Başkent’ten 3 puanla dönüp derin bir nefes aldı. Bal Kes toplam puanını 10’a çıkarıp, haftayı moralli kapattı. 

    Seriyi bozdu

    Bal Kes, tarihinde Ankaraspor’a karşı ilk kez kazanma başarısını da bu galibiyetle yakalamış oldu. 2013 yılından bu yana Başkent ekibine karşı üstünlük sağlayamayan Ege temsilcisi, 2-1’lik galibiyetle, kazanamama serisine de son verdi. Öte yandan Fenerbahçe’den kiralanan İsmail Yüksek, Ankaraspor deplasmanında attığı gol ve oyun içi performansı ile dikkatleri üzerine topladı

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