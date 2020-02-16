16.02.2020 - 00:00 |
Bal Kes puan peşinde
TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda Ümraniyespor’u 3-0 yenen Ekol Hastanesi Balıkesirspor, bugün evinde İstanbulspor’u ağırlayacak.
Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi, Yiğit Arslan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Balıkesir ekibi, taraftarı önündeki karşılaşmadan 3 puan çıkararak, seri yakalamak istiyor.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...