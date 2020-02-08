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    08.02.2020 - 00:00 | | AYBERK GÖKBAK Milliyet

    Bal Kes’te hedef Şimşek’le Play Off

    TFF 1. Lig’de mücadele eden Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Yusuf Şimşek, iddialı konuştu. Başarıya aç olduğunu belirten Şimşek, “Taraftar yeniden eski güzel günlere kavuşacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi kenetlenme zamanı” dedi

    Bal Kes’te hedef Şimşek’le Play Off

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Yusuf Şimşek getirildi. Birçok isimle görüştüklerini belirten Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, “Kulübümüzü hak ettiği yere getirebilecek bir hoca aradık ve Şimşek’te karar kıldık” dedi.

    Güzel günler yakın

    Kulübün ve futbolcuların istekleri doğrultusunda karar aldıklarını ifade eden Dağlı, “Bu dönem zorlu ve karışık geçti ama Yusuf Hocamız ile Balıkesirspor’u en iyi yerlere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Play Off’la aramızda üç puan var” diye konuştu. Teknik Direktör Yusuf Şimşek de, kırmızı beyazlı ekipte görev yapacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Şimşek, “Takımda oyuncu arkadaşlarım, daha önce çalıştığım kardeşlerim var. Buraya geldiğim için son derece keyifliyim. İşimiz zor ama biz buraya bahane üretmeye gelmedik. Takımımızı üst lige çıkarmak için çalışacağız. Bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil, oyuncularıma ve Balıkesirspor camiasına çok güveniyorum. Ben başarıya aç bir teknik direktörüm, Balıkesirspor taraftarı şuna inansın, en güzel günleri yine yaşayacaklar” dedi.

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