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    HaberlerEge Haberleri Balçova’da evde vergi tahsilatı
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    15.05.2020 - 00:04 |

    Balçova’da evde vergi tahsilatı

    Balçova’da evde vergi tahsilatı

    Balçova Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların talebi üzerine evden vergi tahsilatı hizmetine başladı. Koronavirüs salgınından dolayı 65 yaş üstü, 20 yaş altı veya kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bazı işlemlerde aksamasına neden oldu. Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerini ödemek için evden çıkamayan vatandaşlar Balçova Belediyesi’nden vergi tahsilatının evde yapılması istedi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “09.00-17.00 arasında 0232 455 20 35 no’lu telefondan randevu alanların evlerine gidiyoruz. Vatandaşlarımız, tahsilat için gelenlere kimlik sorsun” dedi.

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