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    HaberlerEge Haberleri Balçova’da hijyenik destek
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    16.08.2020 - 00:02 |

    Balçova’da hijyenik destek

    Balçova Belediyesi, Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde ilçedeki kadın ve erkek kuaförlerine, içinde tek kullanımlık önlük, havlu ve maske olan destek paketi dağıttı.

    Balçova’da hijyenik destek

    Kuaför ve berberleri ziyaret eden Başkan Fatma Çalkaya, “Birçok esnafımız gibi kuaför ve berber esnafımız da çok zor şartlarda evlerine ekmek götürüyorlar. Ayrıca bu meslek gurubumuz vatandaşla birebir temas ederek hizmet verdiği için hijyenin çok iyi olması gerekiyor. Biz hem hijyen şartlarını iyi sağlamaları hem de bir nebze destek olmak için destek paketleri hazırladık. Balçova’daki esnafımıza da hijyen ve temizlik şartlarına uydukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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