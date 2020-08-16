Balçova’da hijyenik destek

Kuaför ve berberleri ziyaret eden Başkan Fatma Çalkaya, “Birçok esnafımız gibi kuaför ve berber esnafımız da çok zor şartlarda evlerine ekmek götürüyorlar. Ayrıca bu meslek gurubumuz vatandaşla birebir temas ederek hizmet verdiği için hijyenin çok iyi olması gerekiyor. Biz hem hijyen şartlarını iyi sağlamaları hem de bir nebze destek olmak için destek paketleri hazırladık. Balçova’daki esnafımıza da hijyen ve temizlik şartlarına uydukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.