Balçova’nın ‘Dayanışma Mönüsü’

5 çeşit yemek

Kimsesiz vatandaş için yıllardır yemek yardımı yapan Balçova Belediyesi Aşevi de yaşanan salgın nedeniyle evden çıkması yasaklananlar için kapasitesini artırdı.

Balçova’da yaşayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan bin kişiye, her gün 5 çeşit yemek götürülmeye başlandı. Yemek menüsünü haftalık olarak kendisi kontrol eden Balçova’nın kadın Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Biz, hangi mahallemizde yardıma ihtiyacı olan vatandaş var biliyoruz. Paylaşarak ve dayanışma içinde bu günleri atlatacağız” diye konuştu.