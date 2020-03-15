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    15.03.2020 - 00:00 |

    BAL’DA kader günü

    Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta zirve takipçisi Çiğli Belediyespor, bugün 22. hafta mücadelesinde evinde lider Yalovaspor’la karşılaşacak.

    BAL’DA kader günü

    Çiğli Atatürk Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Grupta Bağcılarspor-İzmirspor, Küçükyalı Yelken-Torbalıspor, Bucaspor-Sultangazispor maçları oynanacak. 8. Grup’ta namağlup lider Bergama Belediyespor, derbide Aliağa Futbol’a konuk olacak. Aynı saatte başlayacak müsabakalarda Aydın Yıldız-Salihli Bld, Bölmespor-Bornova Yeşilova, Bigadiç Bld-Manisa Saniyi, Ayvalıkgücü-Sandıklı, Bolvadin Bld-Gönen karşı karşıya gelecek. Tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.

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