15.03.2020 - 00:00 |
BAL’DA kader günü
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta zirve takipçisi Çiğli Belediyespor, bugün 22. hafta mücadelesinde evinde lider Yalovaspor’la karşılaşacak.
Çiğli Atatürk Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Grupta Bağcılarspor-İzmirspor, Küçükyalı Yelken-Torbalıspor, Bucaspor-Sultangazispor maçları oynanacak. 8. Grup’ta namağlup lider Bergama Belediyespor, derbide Aliağa Futbol’a konuk olacak. Aynı saatte başlayacak müsabakalarda Aydın Yıldız-Salihli Bld, Bölmespor-Bornova Yeşilova, Bigadiç Bld-Manisa Saniyi, Ayvalıkgücü-Sandıklı, Bolvadin Bld-Gönen karşı karşıya gelecek. Tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.