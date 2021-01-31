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    HaberlerEge Haberleri Bale sınıflarından evlerin salonuna...
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    31.01.2021 - 00:02 |

    Bale sınıflarından evlerin salonuna...

    Zarafet, güzellik ve iradenin sembolü olarak bilinen bale sanatı, salgın döneminde, boy aynası ve bale barıyla çevrelenmiş sınıflardan evlerin salonlarına, oturma odalarına taşındı.

    Bale sınıflarından evlerin salonuna...

    Salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlaması gibi nedenlerle bale sınıflarına ulaşamayan öğrenciler, sanat okullarının sunduğu çevrimiçi eğitimden faydalanmaya başladı. Tan Sağtürk Akademi Mavişehir Bale ve Dans Eğitim Merkezi Başöğretmeni İpek Sanıtürk, bale öğretmenleri olarak öğrencilerin süreci en az zararla atlatmaları için çaba sarf ettiklerini, özellikle psikolojik etkileri en aza indirmek istediklerini kaydetti, “Bu sanat dalını ayakta tutabilmek çok önemli. Herkesin özverili şekilde çalışması gerekiyor. Türkiye’de hem konservatuar öğrencileri hem de bale sanatçıları evlerinde uygun zemin ayarlayıp gerekli araç ve gereçle çalışmalarına devam ediyor” dedi. 

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