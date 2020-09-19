Balıkçı esnafına destek verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Güzelbahçe’de faaliyet gösteren balıkçı esnafını ziyaret etti, sorunları dinledi. Toplantıya, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Ali Eşref Demir, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Karadenizliler ve Karadenizli Esnaflar Derneği Başkanı Uğur Semih Akdemir ve AK Partili İlçe Belediye meclis üyeleri de katıldı.

Mevcut işyerlerini tahliye tehdidine karşı esnafın haklarını savunacaklarını söyleyen Çankırı, “AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanımız Sayın Ali Eşref Demir, bana konudan bahsettiğinde kendimi burada buldum. Balıkçı esnafımızı ziyaret edip olayın aslını kendilerinden dinledim. Güzelbahçe Belediyesi, 1996 yılında Milli Emlak ile imzaladığı 10 yıl geçerliliği bulunan sözleşme 2006 yılında sona erdikten sonra bir 10 yıllık daha sözleşme imzalamış, bu da 2016 yılında sona ermiştir. Güzelbahçe Belediyesi, burada bulunan balıkçı esnafımızı çıkarıp bu bölgeyi restoran ve kafe işletmecilerine vermek istiyor. Fakat belediyenin böyle bir yaptırım için ne hakkı ne de yetkisi yok” diye konuştu.