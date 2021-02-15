Balıkçı Kahvesi ayağa kalkıyor!

Kuşadası Belediyesi, Balık Hali’nin üst katında yer alan Balıkçı Kahvesi’ni kendisi işletmeye karar verdi. Belediye taşınmazları arasında yer alan Balıkçı Kahvesi ile ilgili son kiracı Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından başlatılan hukuksal süreç devam ederken, Kuşadası Belediye önemli bir karara imza attı. Yapının kentin çok önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Uzun yıllardır kâğıt üzerindeki kiracı olan Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından üçüncü şahıslara fahiş fiyatlarla kiralanarak işletilen Balıkçı Kahvesi’ni yeniden kentimize kazandıracağız. Kimsenin Kuşadası’nın malları üzerinden haksız kazanç ve rant elde etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Modern dokunuşlar

2017 yılında Sayıştay tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda kira süresi dolan tüm taşınmazlarla ilgili olarak ihaleye çıkıldığını kaydeden Günel, “Mülkiyeti belediyemize ait olan 163 taşınmaz için kiralama ihalesi gerçekleştirdik. Bu yolla kira gelirlerimizi 8 milyondan 18 milyona çıkardık. Hepsini kente hizmet etmek için kullandık diye konuştu. Balıkçılar Meydanı’nda bulunan Balıkçı Kahvesi’nin bakımsız ve izbe bir halde olduğunu ifade eden Başkan Günel, “Kahvenin ruhunu ve atmosferini koruyarak gerekli düzenlemeleri yapacak ve bu mekânı kentimize yakışır modern bir hale getireceğiz. Hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine açacağız” ifadesini kullandı.

Nijerya’ya turizm köprüsü...

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Nijeryalı turizm yatırımcıları Telili Abolaji Kelani, Olorunimbe Adeoye Popoola ve Efes Ada Turizm Ltd. Şirketi’nin sahibi Mustafa Akın ile bir araya geldi. Kuşadası ve Nijerya arasında turizm alanında yapılabilecek yatırımlar masaya yatırıldı. Turan, Nijerya ile Türkiye arasında kurulacak dostluk ilişkileri sayesinde ilçeye daha fazla turist gelmesini arzuladıklarını ifade etti.

Ada turunda

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kuşadası’nı ziyaret etti. Bülbül’ün ilk adresi CHP İlçe Başkanlığı oldu. Bülbül, partililerin sorunların giderilmesine yönelik çözümlerini dinledi. Ardından Kuşadası Belediyesi’ne geçen Bülbül, çarşıyı da dolaştı. Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyeleriyle de buluşan Bülbül, kooperatif üyesi Hasan Çıkıkçı’nın dedesi Hasan Saç’a ait 1933 tarihli parti rozeti sürpriziyle karşılaştı.

Enver Reis’te sıra üstyapıda

Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi tarafından Enver Reis Caddesi’nde sürdürülen alt ve üstyapı çalışmaları son aşamaya geldi. Altyapısı bütünüyle yenilenen caddede Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından bir yandan istinat duvarı örülürken bir yandan da sıcak asfalt için zemin düzenlemesi yapılmaya başlandı. Çalışmalar tamamlandığında, bölge uzun yıllar sorun yaşamayacak.

Hem sinekle hem virüsle mücadele

Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, insan sağlığı, çevre ve bitkilere zarar verme riski taşıyan vektörlerle de mücadele ediyor. 30 personel ve 6 araçla ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında fosseptikler, bataklıklar, bodrumlar, asansör boşlukları ve rögarlar yıl boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor.