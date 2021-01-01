Balıkesir doğasına 42 tesisle koruma

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atıksu arıtma tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırıyor. Bugüne kadar 2 milyon 350 bin metre içme suyu hattı, 1 milyon 200 bin metre kanalizasyon hattı ve 50 bin metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 3 milyon 600 bin metre şebeke hattın yapımını tamamlayan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) 1 milyon 37 bin kişi kapasiteli 29 adet atıksu arıtma tesisi ile şehre hizmet veriyor. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltmeyi hedefleyen BASKİ, Susurluk, Sındırgı ve Kepsut’ta atıksu arıtma tesisi inşasına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ancak ödenek sıkıntısı yüzünden yarım kalan Sındırgı Atıksu Arıtma Tesisi’nin yüzde 90’ını tamamlandı. İleri biyolojik arıtım teknolojisine göre tasarlanan tesiste arıtılan atıksular, çevre mevzuatında istenilen şartları sağladıktan sonra Simav Çayı’na deşarj edilecek. Kapalı alanda bitkilerin yardımıyla atık suları arıtan sistem IFAS Prosesli Kepsut İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon çalışmaları ise tüm hızıyla sürdürüyor.

Öte yandan, yıllardır deşarj yntemiyle kanalizasyon atıklarının Susurluk Çayı’na bırakıldığı Susurluk İlçesi’nde de “Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi” projesini tamamlandı.