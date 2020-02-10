Balıkesir gönüllüleri

11. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması, Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde “Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği” temasıyla gerçekleştirildi. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığı devir teslim töreninin de gerçekleştirdiği buluşmada Ekrem Aslan’dan görevi devralan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, “Şehir gönüllüsü olmaktan her zaman gurur duydum. Kent konseyleri, gönüllülüğün en güzel yasal zeminini tasarımlayan, demokratik katılım kültürünü geliştiren bir yapı” diye konuştu. Etkinliğe katılan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz da, “Kent konseyleri güçlü olan şehirler başarıyı yakalayabilir. Desteğimiz gönüllülerle” dedi.