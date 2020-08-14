14.08.2020 - 00:01 |
‘Balıkesir Üniversitesi ile ayrıcalıklı olun’
Üniversite tercihleri bugün sona eriyor. Adayları Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Ailesi’ne davet eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Üniversitemizde eğitimin uluslararası nitelikte olduğunun belgesi olan Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (AKTS), Çift Anadal Programı (ÇAP) ve birçok ülkedeki üniversitelerle gerçekleştirilen değişim hareketi gibi olanaklarla, ayrıcalıklı eğitim fırsatı sunuluyor.
Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız için ücretsiz barınma ve beslenme gibi olanakları bulunuyor” dedi. Bu yıl; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve Kepsut MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programı ilk öğrencilerini kabul edecek.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.