‘Balıkesir Üniversitesi ile ayrıcalıklı olun’

Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız için ücretsiz barınma ve beslenme gibi olanakları bulunuyor” dedi. Bu yıl; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve Kepsut MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programı ilk öğrencilerini kabul edecek.